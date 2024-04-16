Стало известно о подвиге военного медика, закрывшего своим телом пятерых раненых от вражеского дрона
Военкор Коц: Военный медик Торгашев спас пятерых раненых, закрыв от удара дрона
Михаил Торгашев посмертно представлен к званию Героя России. Обложка © kp.ru
Водитель-механик одного из медицинских взводов Российской армии закрыл собой от удара украинского беспилотника группу раненых солдат и спас пятерых военнослужащих. О подвиге Михаила Торгашева стало известно благодаря военкору "Комсомольской правды". На гражданке у уроженца Омской области остались четверо несовершеннолетних детей: сын и три дочки. Михаил Торгашев посмертно представлен к званию Героя России.
"Михаил — из села Ингалы Омской области. На СВО отправился в начале этого года добровольцем, хотя даже не служил "срочку". Попал в медицинский взвод, сразу освоил свои обязанности — помимо водителя он был санинструктором", — рассказал военкор Александр Коц в своей статье для kp.ru.
А ранее в Минобороны рассказывали о подвиге сержанта, который в одиночку отбил атаку украинской диверсионно-разведывательной группы. Андрей Быстров находился на опорном пункте, когда обнаружил вражеский отряд. Группа из семи человек пыталась скрытно зайти во фланг российским подразделениям, но у них ничего не вышло. Наш боец своевременными и грамотными действиям помешал планам противника.