Стало известно о подвиге военного медика, закрывшего своим телом пятерых раненых от вражеского дрона

Водитель-механик одного из медицинских взводов Российской армии закрыл собой от удара украинского беспилотника группу раненых солдат и спас пятерых военнослужащих. О подвиге Михаила Торгашева стало известно благодаря военкору "Комсомольской правды". На гражданке у уроженца Омской области остались четверо несовершеннолетних детей: сын и три дочки. Михаил Торгашев посмертно представлен к званию Героя России.

"Михаил — из села Ингалы Омской области. На СВО отправился в начале этого года добровольцем, хотя даже не служил "срочку". Попал в медицинский взвод, сразу освоил свои обязанности — помимо водителя он был санинструктором", — рассказал военкор Александр Коц в своей статье для kp.ru.