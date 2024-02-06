Турчак получил оберег "от нечисти" из рук матери погибшего на СВО Героя России 6 февраля, 12:36 Андрей Турчак. Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак получил в качестве подарка оберег во время заседания "Женского движения ЕР". Его преподнесла политику Алла Шишкова, сын которой погиб на спецоперации в 2022 году.

Александр Шишков — десантник из Ульяновска, Герой России, был награждён орденом Мужества. Его мать торжественно преподнесла подарок Турчаку прямо на сцене. Оберег сделан из симбирцита, и, по словам женщины, он защитит владельца от любой нечисти.

"Оберег от всякой нечисти… Он маленький, но очень многое может сделать — оберегать от всего отрицательного", — пояснила Шишкова.

Ранее сообщалось, что "Женское движение Единой России" объявило о старте проекта "Мама на селе". Он направлен на оказание поддержки предпринимательницам в развитии их дела в муниципалитетах и на сельских территориях.

Авторы Татьяна Миссуми