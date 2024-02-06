"Женское движение Единой России" запустило проект "Мама на селе"

"Женское движение Единой России" объявляет о старте проекта "Мама на селе". Он направлен на оказание поддержки предпринимательницам в развитии их дела в муниципалитетах и сельских территориях, сообщается в Telegram-канале партии.

"Это будет проект не только образовательный. Лучшие идеи мы будем награждать грантами", — сообщила координатор "Женского движения Единой России", депутат Госдумы Наталия Полуянова на пленарном заседании форума партпроекта.