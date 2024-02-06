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6 февраля, 11:15

"Женское движение Единой России" запустило проект "Мама на селе"

"Женское движение Единой России" объявляет о старте проекта "Мама на селе". Он направлен на оказание поддержки предпринимательницам в развитии их дела в муниципалитетах и сельских территориях, сообщается в Telegram-канале партии.

"Это будет проект не только образовательный. Лучшие идеи мы будем награждать грантами", — сообщила координатор "Женского движения Единой России", депутат Госдумы Наталия Полуянова на пленарном заседании форума партпроекта.

"Женское движение Единой России" запускает проект "Голос женщины"
"Женское движение Единой России" запускает проект "Голос женщины"

Ранее Life.ru писал об увеличении числа предпринимателей в России. Весомый вклад в это внесла государственная поддержка в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Обложка ©

Unsplash / Jenny Ueberberg

Владимир Озеров
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