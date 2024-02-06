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"Женское движение Единой России" запускает проект "Голос женщины"

6 февраля, 11:05
"Женское движение Единой России" запускает проект "Голос женщины". Обложка © Vk / Женское движение

"Женское движение Единой России" запускает проект "Голос женщины". Обложка © Vk / Женское движение

"Женское движение Единой России" запускает проект "Голос женщины" по разработке законодательных инициатив. Об этом говорится на сайте партии.

Идея возникла благодаря активисткам, которые за время работы "Женского движения" выдвинули более 150 предложений о том, как можно улучшить социальную сферу или решить гуманитарные вопросы. Некоторые из их идей впоследствии стали основой для законодательных изменений.

"В Иркутской области представительницы "Женского движения Единой России" вышли с предложением о поддержке работников культуры. В Приморском крае по их инициативе ввели новые налоговые льготы предпринимателям. В Курской области участницы партпроекта предложили инициативу по поддержке волонтёров, задействованных в гуманитарной миссии", сказала зампред Совфеда Инна Святенко.

Речь также пойдёт о создании образовательной онлайн-платформы, где помогут женщинам получить навыки для самореализации в политике, бизнесе, благотворительности.

В Госдуме предложили ввести отпуск для военных в связи с рождением ребёнка
В Госдуме предложили ввести отпуск для военных в связи с рождением ребёнка

Ранее глава рабочей группы по вопросам спецоперации и секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак сообщил, что участницы проекта "Женское движение Единой России" оказали помощь более чем 195 тысячам членов семей военнослужащих.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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