Турчак: "Женское движение ЕР" помогло свыше 195 тысячам членов семей военных
Участницы проекта "Женское движение Единой России" оказали помощь более чем 195 тысячам членов семей военнослужащих. Об этом сообщил глава рабочей группы по вопросам спецоперации и секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.
"Многие помогают ухаживать за бойцами в военных госпиталях. Вами внедрён эффективный формат социокультурной реабилитации участников СВО. Вы организуете для ребят экскурсии, спектакли, концерты, посещение спортивных событий. К этой работе подключились десятки госпиталей, ведущие театры и музеи", — заявил он на пленарном заседании форума "Женского движения", поблагодарив активисток от себя, движения и бойцов Российской армии.
При этом партийный проект не только напрямую оказывал помощь семьям военнослужащих, но и организовал сестринские курсы по всей России. А количество их слушателей превысило 10 тысяч человек.
Ранее Турчак сообщал о том, что рабочая группа по вопросам СВО направила президенту России Владимиру Путину доклад с результатами первого года работы. По его словам, всего было обработано более 42 тысяч обращений от военнослужащих, а также их родных и близких.
Vk / Женское движение