Турчак: Неродившихся детей бойцов СВО включат в список выплат по госстрахованию

Ещё не родившиеся дети погибших участников специальной военной операции будут включены в список выплат по госстрахованию. Об этом заявил глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

"Рабочая группа по СВО подготовила поправки, которые защитят права ещё не родившихся детей участников спецоперации при распределении страховых выплат. Этот вопрос мы поднимали в одном из докладов группы Президенту [России Владимиру Путину]", — написал он в телеграм-канале.

Как пояснил Турчак, речь идёт о тех случаях, когда боец погиб при выполнении задач СВО, а на гражданке у него осталась беременная жена, которая ещё не родила. Действующее законодательство не включает неродившихся детей в список получателей выплат по госстрахованию, их распределяют в течение 15 дней после получения необходимых документов. Причём рождённый не в этот период ребёнок рассчитывать на выплаты уже не может.