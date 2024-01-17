Комитет Госдумы не поддержал проект о выплате 10 000 рублей молодожёнам

Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР о введении новой выплаты в десять тысяч рублей молодожёнам при вступлении в брак до 35 лет, посчитав её недостаточной. Председатель комитета Нина Останина выразила мнение, что поддерживать молодые семьи нужно более глобально, вводя комплексные меры.

А вот зампред комитета Виталий Милонов выступил против по другой причине. По его оценке, после получения выплаты паре будет слишком легко развестись.

"Если бы предложили, что при заключении брака десять тысяч рублей, а при расторжении сто тысяч рублей штраф, я бы поддержал, или обязательные работы в зоне СВО... Надо наказывать за разводы", — объяснил парламентарий на заседании.