Турчак: Рабочая группа по СВО направила Путину доклад с итогами работы за год

Рабочая группа по вопросам спецоперации направила президенту России Владимиру Путину доклад с итогами первого года работы. Об этом сообщил глава группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, всего было обработано более 42 тысяч обращений от бойцов и их близких.

"Вместе с Минобороны решены вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана боевых действий, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, прохождению лечения и реабилитации", — отметил Турчак в телеграм-канале.

Он добавил, что на данный момент группа продолжает работать над расширением мер государственной поддержки бойцов и их семей, среди которых: распространение на добровольцев налоговых льгот и льготной ипотеки, бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, обслуживание в гражданских медучреждениях во время отпусков, а также получение статуса ветерана боевых действий теми, кто отражает агрессию со стороны Украины за пределами зоны проведения спецоперации.