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7 января, 19:05

"Личная трагедия": Политолог указал на особое отношение Путина к семьям погибших в СВО

Политолог Рудаков: Встреча Путина с семьями погибших в СВО — сигнал для власти

Встреча лидера РФ Владимира Путина с семьями погибших в специальной военной операции (СВО) Героев России является сигналом главы государства представителям всех уровней власти. Президент в очередной раз напоминает им об ответственном отношении ко всем вопросам, связанным с поддержкой таких семей, заявил в беседе с Лайфом политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО Героев РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Путин опирается на традиционные христианские ценности. Ему присуще чувство личной ответственности и за будущее страны, и за судьбы живущих в ней людей. Поэтому он переживает как личную трагедию гибель бойцов на фронте, поэтому у него особое отношение к семьям погибших", — сказал собеседник Лайфа.

Эксперт добавил, что Путин также стремится передать свой настрой всем, кто имеет властные полномочия. Встреча прошла в канун Рождества. Этот праздник, как отметил Рудаков, имеет особое значение для современной России, так как в нём сочетаются глубинные истоки духовных традиций, представлений о добре, милосердии и взаимопомощи.

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Как сообщал Лайф, Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарёво с семьями погибших в СВО Героев России. После общения президент пригласил гостей на праздничный ужин. Российский лидер заверил родных погибших героев СВО, что государство окажет им помощь.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Ольга Годуненко
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