"Личная трагедия": Политолог указал на особое отношение Путина к семьям погибших в СВО

Встреча лидера РФ Владимира Путина с семьями погибших в специальной военной операции (СВО) Героев России является сигналом главы государства представителям всех уровней власти. Президент в очередной раз напоминает им об ответственном отношении ко всем вопросам, связанным с поддержкой таких семей, заявил в беседе с Лайфом политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО Героев РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Путин опирается на традиционные христианские ценности. Ему присуще чувство личной ответственности и за будущее страны, и за судьбы живущих в ней людей. Поэтому он переживает как личную трагедию гибель бойцов на фронте, поэтому у него особое отношение к семьям погибших", — сказал собеседник Лайфа.