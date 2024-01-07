"Личная трагедия": Политолог указал на особое отношение Путина к семьям погибших в СВО
Политолог Рудаков: Встреча Путина с семьями погибших в СВО — сигнал для власти
Встреча лидера РФ Владимира Путина с семьями погибших в специальной военной операции (СВО) Героев России является сигналом главы государства представителям всех уровней власти. Президент в очередной раз напоминает им об ответственном отношении ко всем вопросам, связанным с поддержкой таких семей, заявил в беседе с Лайфом политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.
Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО Героев РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Путин опирается на традиционные христианские ценности. Ему присуще чувство личной ответственности и за будущее страны, и за судьбы живущих в ней людей. Поэтому он переживает как личную трагедию гибель бойцов на фронте, поэтому у него особое отношение к семьям погибших", — сказал собеседник Лайфа.
Эксперт добавил, что Путин также стремится передать свой настрой всем, кто имеет властные полномочия. Встреча прошла в канун Рождества. Этот праздник, как отметил Рудаков, имеет особое значение для современной России, так как в нём сочетаются глубинные истоки духовных традиций, представлений о добре, милосердии и взаимопомощи.
Как сообщал Лайф, Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарёво с семьями погибших в СВО Героев России. После общения президент пригласил гостей на праздничный ужин. Российский лидер заверил родных погибших героев СВО, что государство окажет им помощь.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров