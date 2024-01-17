Путин поручил подумать, как поддержать гражданских жён погибших участников СВО

Президент Владимир Путин поручил правительству подумать о мерах поддержки россиянок, которые не состояли в браке с погибшими участниками специальной военной операции, но либо совместно проживали, либо имели общих детей. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в среду, 17 января, на сайте Кремля.

В тексте говорится о мерах поддержки как жён погибших при выполнении задач специальной военной операции, так и "женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей". Им предлагается оказать помощь в вопросах материального обеспечения, медицинской помощи, в предоставлении возможности получения образования, повышения квалификации или профессиональной переподготовки.