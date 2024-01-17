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17 января, 08:54

Путин поручил подумать, как поддержать гражданских жён погибших участников СВО

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству подумать о мерах поддержки россиянок, которые не состояли в браке с погибшими участниками специальной военной операции, но либо совместно проживали, либо имели общих детей. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в среду, 17 января, на сайте Кремля.

В тексте говорится о мерах поддержки как жён погибших при выполнении задач специальной военной операции, так и "женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей". Им предлагается оказать помощь в вопросах материального обеспечения, медицинской помощи, в предоставлении возможности получения образования, повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

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"Личная трагедия": Политолог указал на особое отношение Путина к семьям погибших в СВО

Напомним, что президент Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших Героев России. Для родственников погибших военных в Москве была организована специальная культурная программа посещения различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Вечером 6 января детям военнослужащих организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут, а после этого глава государства провёл достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, а затем пригласил их на праздничный ужин.

Марина Калегина
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