Путин поручил подумать, как поддержать гражданских жён погибших участников СВО
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Президент Владимир Путин поручил правительству подумать о мерах поддержки россиянок, которые не состояли в браке с погибшими участниками специальной военной операции, но либо совместно проживали, либо имели общих детей. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в среду, 17 января, на сайте Кремля.
В тексте говорится о мерах поддержки как жён погибших при выполнении задач специальной военной операции, так и "женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей". Им предлагается оказать помощь в вопросах материального обеспечения, медицинской помощи, в предоставлении возможности получения образования, повышения квалификации или профессиональной переподготовки.
Напомним, что президент Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших Героев России. Для родственников погибших военных в Москве была организована специальная культурная программа посещения различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Вечером 6 января детям военнослужащих организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут, а после этого глава государства провёл достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми, а затем пригласил их на праздничный ужин.