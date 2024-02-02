В Госдуме предложили ввести отпуск для военных в связи с рождением ребёнка
В Госдуме предложили ввести отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребёнка. Такое обращение на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова подготовил депутат Иван Сухарев. В документе он отметил, что в соответствии с Трудовым кодексом работникам в случае пополнения в семье полагается отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. Парламентарий предлагает не только распространить эту практику на военных, но даже удвоить её срок.
"Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности расширения перечня личных обстоятельств, предусматривающих предоставление военнослужащему права на отпуск сроком до десяти суток, а именно в связи с рождением ребёнка", — говорится в тексте обращения, который есть в распоряжении RT.
Ранее в Госдуму внесли закон о льготах для вдов бойцов, не состоявших с ними в браке. Это позволит спутницам погибших и пропавших без вести получать выплаты и льготы. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Агентство "Москва" / Пресс-служба нижней палаты парламента