В Госдуме предложили ввести отпуск для военных в связи с рождением ребёнка

В Госдуме предложили ввести отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребёнка. Такое обращение на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова подготовил депутат Иван Сухарев. В документе он отметил, что в соответствии с Трудовым кодексом работникам в случае пополнения в семье полагается отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. Парламентарий предлагает не только распространить эту практику на военных, но даже удвоить её срок.

"Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности расширения перечня личных обстоятельств, предусматривающих предоставление военнослужащему права на отпуск сроком до десяти суток, а именно в связи с рождением ребёнка", — говорится в тексте обращения, который есть в распоряжении RT.