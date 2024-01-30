В Думу внесли закон о льготах для вдов бойцов СВО, не состоявших с ними в браке

В Госдуму внесли в законопроект, который позволит спутницам погибших и пропавших без вести участников Специальной военной операции получать выплаты и льготы, положенные всем членам семьи бойцов СВО. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами ГД внесла законопроект, который позволит защитить интересы "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идёт об отношениях, которые не были оформлены в загсе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца", — написал он своём телеграм-канале.

Турчак отметил, что во время встречи президента РФ с семьями участников СВО вдова, спутник которой погиб на СВО, рассказала, что из-за неофициального статуса не может получить льгот от государства, положенных членам семей погибших.

Новый законопроект касается именно таких ситуаций, когда семья жила вместе не менее трёх лет (или не менее года при наличии общего ребёнка), а также вела совместное хозяйство, но не оформила брак в загсе. Документ призвал приравнять такие отношения к официальному браку. Он отметил, что после решения суда "фактическая" супруга получит право на наследство и все льготы. Закон будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия, заключил глава рабочей группы по вопросам СВО.