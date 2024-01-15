"Бьём все рекорды": Число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года
Минэкономразвития: Число предпринимателей в РФ достигло максимума с 2016 года
Число предпринимателей в России достигло максимального показателя с 2016 года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 6,35 миллиона ИП и юридических лиц, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"Бьём все рекорды — число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года. Статистика на январь 2024-го впечатляет: 6,35 миллиона ИП и юрлиц. На 7% выше, чем в допандемийный период", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В Минэкономразвития отметили, что предприниматели преодолели не только допандемийные показатели, но и все санкционные вызовы Запада. Немалую роль в этом сыграла также государственная поддержка в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
А ранее лидер РФ Владимир Путин заявил об укреплении России по всем векторам. Как отметил президент, российская экономика по паритету покупательной способности сейчас занимает первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на все ограничения и сложности.
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