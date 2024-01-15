Число предпринимателей в России достигло максимального показателя с 2016 года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 6,35 миллиона ИП и юридических лиц, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Бьём все рекорды — число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года. Статистика на январь 2024-го впечатляет: 6,35 миллиона ИП и юрлиц. На 7% выше, чем в допандемийный период", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Минэкономразвития отметили, что предприниматели преодолели не только допандемийные показатели, но и все санкционные вызовы Запада. Немалую роль в этом сыграла также государственная поддержка в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".