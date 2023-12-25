В Минэкономразвития заявили о сокращении числа проверок бизнеса в России

Количество проверок российского бизнеса заметно уменьшилось, однако этот контроль нельзя терять, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

"Мы эту пружину отжали максимально, да, и сейчас надо очень внимательно посмотреть, чтобы у нас действительно контроль там, где он необходим, был в должном объёме", — приводит его слова RT.

При этом чиновник подчеркнул, что, в случае отказа от контроля бизнеса в России, соблюдающие все требования предприниматели "будут в дураках по отношению к тем", кто их игнорирует.