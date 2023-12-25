Регион

Уведомления отключены

25 декабря, 09:53

В Минэкономразвития заявили о сокращении числа проверок бизнеса в России

Глава Минэкономразвития Решетников: В России сократилось число проверок бизнеса

Количество проверок российского бизнеса заметно уменьшилось, однако этот контроль нельзя терять, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

"Мы эту пружину отжали максимально, да, и сейчас надо очень внимательно посмотреть, чтобы у нас действительно контроль там, где он необходим, был в должном объёме", — приводит его слова RT.

При этом чиновник подчеркнул, что, в случае отказа от контроля бизнеса в России, соблюдающие все требования предприниматели "будут в дураках по отношению к тем", кто их игнорирует.

Российским компаниям не хватает почти 5 млн сотрудников
Российским компаниям не хватает почти 5 млн сотрудников

А ранее Лайф рассказывал, что в России до конца 2024 года продлили мораторий на проведение проверок бизнеса. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такая мера достаточно хорошо себя зарекомендовала и позволила снизить количество проверок почти в пять раз по сравнению с 2019 годом.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Николь Вербер
  • Новости
  • Максим Решетников
  • Минэкономразвития РФ
  • Бизнес
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров