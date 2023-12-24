Российским компаниям не хватает почти 5 млн сотрудников

За прошлые пару лет в России сильно вырос дефицит рабочей силы, и по итогам 2023-го стране не хватает около 4,8 миллиона работников. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "Института экономики РАН".

"Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек", — отмечается в материалах.

При этом на кадровый голод в России жалуются чуть более 90% компаний. Больше всего говорят о нехватке продавцов, операторов, водителей, токарей и сварщиков. Вместе с тем эксперты уверены, что проблему могут решить целевые наборы, инвестиции бизнеса в новые технологии и оборудование.

В настоящее время для того, чтобы избавиться от нехватки персонала в таких сферах, как обрабатывающее производство, строительство и транспорт, работодатели временно нанимают сотрудников, а также увеличивают расходы на фонд оплаты труда.