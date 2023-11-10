Обещают платить до 200 тысяч: В России наметился новый дефицит кадров

На рынке труда в России наблюдается острая нехватка вахтовиков различных профессий. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на результаты исследования аналитиков платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter.

Кадровый дефицит стал настолько массовым явлением, что эксперты составили рейтинг регионов, где потребность в вахтовиках ощущается наиболее остро. Оказалось, что Башкирия, ранее известная как поставщик рабочей силы для других субъектов страны, теперь сама нуждается в специалистах. Эта республика заняла первое место по уровню потребности в вахтовиках. Объём предлагаемых там вакансий составил до 6% от общего числа предложений. В топ-5 вошли Красноярский край, Иркутская область (по 5%), а также Новосибирская и Омская области (по 4%). В среднем по стране вахтовикам сейчас обещают от 150 до 200 тысяч рублей.

В список главных причин нехватки вахтовиков аналитики включили низкий уровень рождаемости, отъезд высококвалифицированных кадров за границу, а также частичную мобилизацию. По их словам, в настоящее время в России нет ни одного региона, где наблюдался бы избыток подобных вакансий.