В Правительстве РФ озабочены возможным сокращением числа работников в возрасте 30–39 лет

В ближайшее время число высококвалифицированных работников в возрасте 30–39 лет может сократиться на треть. Такое заявление перед заседанием президиума Госсовета по российскому рынку труда сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрасту 30–39 лет... Их количество сокращается в ближайшее время на 30%, но растёт количество молодых и более возрастных", — сказала она.

По словам Голиковой, сотрудники в возрасте 30–39 лет являются самыми востребованными, готовыми к изменениям и восприятию нового. Российские власти намерены оценить потенциал трудовых ресурсов, количество рабочих мест, изучить возможность их модернизации и то, как перестраивать отраслевые стратегии, чтобы закрывать потребности с помощью как человеческих ресурсов, так и современных технологий.