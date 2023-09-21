В Правительстве РФ озабочены возможным сокращением числа работников в возрасте 30–39 лет
Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30–39 лет на треть
В ближайшее время число высококвалифицированных работников в возрасте 30–39 лет может сократиться на треть. Такое заявление перед заседанием президиума Госсовета по российскому рынку труда сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрасту 30–39 лет... Их количество сокращается в ближайшее время на 30%, но растёт количество молодых и более возрастных", — сказала она.
По словам Голиковой, сотрудники в возрасте 30–39 лет являются самыми востребованными, готовыми к изменениям и восприятию нового. Российские власти намерены оценить потенциал трудовых ресурсов, количество рабочих мест, изучить возможность их модернизации и то, как перестраивать отраслевые стратегии, чтобы закрывать потребности с помощью как человеческих ресурсов, так и современных технологий.
При этом на рынке выросло в три с половиной раза количество IT-вакансий в России за год. Наибольшая нехватка кадров в сентябре 2023 года также чувствуется в сфере управления персоналом и администрирования.
ТАСС / Гавриил Григоров