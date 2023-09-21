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21 сентября, 14:41

В Правительстве РФ озабочены возможным сокращением числа работников в возрасте 30–39 лет

Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30–39 лет на треть

В ближайшее время число высококвалифицированных работников в возрасте 30–39 лет может сократиться на треть. Такое заявление перед заседанием президиума Госсовета по российскому рынку труда сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрасту 30–39 лет... Их количество сокращается в ближайшее время на 30%, но растёт количество молодых и более возрастных", — сказала она.

По словам Голиковой, сотрудники в возрасте 30–39 лет являются самыми востребованными, готовыми к изменениям и восприятию нового. Российские власти намерены оценить потенциал трудовых ресурсов, количество рабочих мест, изучить возможность их модернизации и то, как перестраивать отраслевые стратегии, чтобы закрывать потребности с помощью как человеческих ресурсов, так и современных технологий.

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При этом на рынке выросло в три с половиной раза количество IT-вакансий в России за год. Наибольшая нехватка кадров в сентябре 2023 года также чувствуется в сфере управления персоналом и администрирования.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Светлана Оперук
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