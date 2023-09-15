ГД может в осеннюю сессию рассмотреть во втором чтении проект закона о занятости

Депутаты Государственной думы могут рассмотреть во втором, основном чтении проект закона "О занятости населения" во время осенней сессии. Это следует из проекта постановления о программе работы нижней палаты парламента. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Данная инициатива упорядочивает нормы о занятости и вводит новые меры помощи некоторым категориям граждан, в частности, бывшим участникам специальной военной операции (СВО). Согласно проекту, службы занятости должны взаимодействовать с образовательными учреждениями для трудоустройства молодых специалистов.

Также парламентарии предложили учитывать потребности рынка труда во время утверждения контрольных цифр приёма (КЦП) на бюджет. При этом кабмин обязан определить меры поддержки трудоустройства молодёжи. Кроме того, в документе говорится о том, что работодатели имеют право на финансовую помощь при найме молодых сотрудников, а Правительство России будет устанавливать порядок профессионального обучения таких специалистов.