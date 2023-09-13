Составлен топ-10 сфер с наибольшим количеством вакансий

Эксперты "Авито.Работы" выделили топ-10 сфер с наибольшей нехваткой кадров и наибольшим количеством вакансий в сентябре 2023 года. Топ открывает сегмент IT — прирост год к году составил 3,5 раза. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе сервиса.

"Сейчас бизнес-сезон вошёл в активную фазу деятельности, когда работодатели усиленно рекрутируют новые кадры. Эксперты "Авито.Работы" проанализировали и выделили топ-10 сфер с наибольшей нехваткой кадров и наибольшим увеличением числа вакансий в сентябре 2023 года. Топ открывает сегмент IT — прирост год к году составил 3,5 раза", — сообщили в пресс-службе.

Директор по развитию "Авито.Работы" Дмитрий Пучков напомнил, что в августе глава Минцифры РФ Максут Шадаев оценил нехватку кадров в отрасли в 500–700 тысяч сотрудников. Эксперт объяснил, что именно этот показатель обуславливает стремительные темпы увеличения рабочих предложений для IT-специалистов. Сейчас компании во всех отраслях нуждаются в разработчиках, аналитиках, экспертах по кибербезопасности и других сотрудниках.

На втором месте среди сфер с нехваткой кадров — управление персоналом, здесь число вакансий за год выросло в 3,3 раза. Тройку лидеров заключает административная сфера, где рост составил 3,1 раза. В искусстве и развлечениях число вакансий подскочило в 2,7 раза, в маркетинге, рекламе и PR — в 2,6 раза, в логистике, образовании и науке — в 2,5 раза, в производстве и сельском хозяйстве — в 2,2 раза, в строительстве — в два раза, в ЖКХ и эксплуатации — в 1,9 раза, в банкинге рост составил 1,8 раза.