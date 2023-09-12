До полумиллиона в месяц: Названы 5 самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в сентябре

В сентябре число вакансий на рынке труда в Москве выросло в 2,7 раза в сравнении с прошлым годом, а средний уровень зарплат повысился на 16% — до 73 766 рублей. При этом самой высокооплачиваемой специальностью стал стоматолог-ортопед, пишет РИАМО со ссылкой на платформу "Авито. Работа".

Так, в одной из столичных клиник нужен человек на должность стоматолога-ортопеда. Соискателю с трёхлетним стажем работы обещают ежемесячно платить от полумиллиона рублей. Помимо официального трудоустройства, его обеспечат современным медоборудованием, стабильным потоком клиентов и возможностью построить рабочий график с учётом пожеланий.

Второй из пяти самых высокооплачиваемых московских вакансий стало объявление о найме прораба отделочных работ. Стройфирма ищет специалиста со стажем работы не менее двух лет. При этом кандидат должен иметь высшее или среднее специальное образование по профилю, знать все этапы строительных работ, специализированные технологии и уметь работать в команде. За все умения ему предлагают 100–500 тысяч рублей в месяц.

Третья вакансия — брокер. В агентство по продаже недвижимости требуется кандидат с теоретическими и практическими знаниями в области кредитования. Эксперт также должен разбираться в конъюнктуре столичного банковского рынка. От него требуется: консультирование клиентов, ведение дел и коммуникаций с банками, документооборот и отчётность. Платить за это ему готовы 150–450 тысяч рублей каждый месяц с учётом процента продаж.

На четвёртой строчке расположился автомеханик. Автосервис в объявлении о найме ищет специалиста с двухлетним стажем, профильное образование желательно, но необязательно. Человек должен определять неисправности авто, ремонтировать и обслуживать машины клиентов, разбирать, собирать и ремонтировать узлы и агрегаты, проводить диагностику и ремонт ходовой части, рулевого управления и тормозов. Зарплата — 290–390 тысяч рублей в месяц.

Меньше всего в нашем топе готовы платить компьютерному мастеру. Фирма по настройке и ремонту ПК ищет ответственного, пунктуального, порядочного и целеустремленного работника. От него требуется выполнять работы у клиентов на дому, за что каждый месяц можно рассчитывать на зарплату в размере от 200 до 380 тысяч рублей, конечная выплата зависит от выполненного объёма работ.