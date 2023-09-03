Недавние выпускники вузов назвали главную трудность при поиске работы

В среднем работу после окончания вуза трудно найти на 6,7 балла из 10 — такую оценку дали выпускники 2021–2023 годов. Самой главной проблемой является отсутствие опыта, который требует работодатель. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

Так, выпускники 2023 года оценили трудности поиска работы на 6,9 балла, 2022-го — на 6,7 балла, а 2021-го — на 6,5 балла. Отсутствие опыта стало проблемой для 69% бывших студентов. При этом за два года жалоб на эту трудность стало меньше: в 2021 году о ней сказали 75%, а сейчас — 69%.

Также 10% выпускников пожаловались на низкую зарплату, 8% — на малое количество подходящих вакансий. Кроме того, респонденты отметили гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков и недобросовестных работодателей (по 1%). Есть и другие проблемы: нет стажировки и обучения, неудобный график работы, удалённость от дома, невозможность совмещать работу и учёбу.