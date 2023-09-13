Больше половины россиян пожаловались на предвзятое отношение на работе из-за возраста

37% россиян в этом году столкнулись с предвзятым отношением работодателей, более половины которых с предубеждением отнеслись к их возрасту (56%), семейному положению (32%) и полу (27%). Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса исследовательского центра "Зарплаты.ру".

Помимо этого, опрошенные сталкивались с дискриминацией по ограничению по здоровью (21%), внешности (18%), соцположению (17%), национальности (13%), политическим и религиозным убеждениям (7% и 5%), а также сексуальной ориентации (3%).

Как выяснили эксперты, с дискриминацией по половому признаку чаще всего сталкиваются в сфере строительства, промышленности, энергетики и IT. В ситуации с семейным положением сотрудники сталкиваются с давлением из-за наличия детей (52%) и возможной беременности сотрудницы (17%). У некоторых в автобизнесе и строительстве даже были проблемы из-за отсутствия детей (11%) или партнёра (10%). А у других, наоборот, — из-за наличия супруга (8%) и подготовки к свадьбе (2%).

В случае с дискриминацией по внешности, как правило, опрошенные вызывали негатив работодателя из-за своего облика в целом (48%), 32% — из-за лишнего веса, а 13% — потому что пришли в неформальной одежде. Кроме того, были недовольства из-за татуировок (4%), пирсинга (2%) и нестандартного цвета волос (1%). Чаще всего люди с яркими образами не подходят под категорию серой массы в финансовом секторе, розничной торговле и образовании, а также ресторанном бизнесе.