Девушки объяснили, чем их привлекают айтишники в качестве мужей

Мужчины-айтишники — зануды и плохо одеваются, но востребованы на рынке труда, хорошо получают и много путешествуют, считают пользовательницы сервиса Mamba. Школа IT-профессий Skillfactory и специалисты приложения для знакомств опросили 2827 владелиц анкет старше 18 лет, проживающих преимущественно в российских регионах, а также в Европе и Азии, и узнали, хотят ли они построить отношения с представителями этой сферы. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Где девушки чаще всего ищут айтишников. Инфографика © Skillfactory, Mamba

Большинство дам (83%) обращают внимание на специальность будущего жениха. При этом чаще всего важны зарплата (60%), стабильность (43%) и возможности карьерного роста (30%). А вот для 66% мужчин профессия будущей избранницы абсолютно не важна, и только 8% первым делом обращают внимание на карьерные притязания девушки.

Интересоваться айтишниками пользовательницы сервиса начали весной 2020 года, после первой волны пандемии, когда многие стали переходить на удалёнку. Следующие два пика по таким запросам пришлись на весну и осень 2022 года: количество анкет с IT-тегами по сравнению с 2021-м возросло на 17%. В целом за последние два года количество запросов в анкетах девушек о поиске айтишников увеличилось на 30%.

Портреты девушек, которые ищут айтишников. Инфографика © Skillfactory, Mamba

Основная причина, по которой девушки стремятся заполучить такого жениха, — востребованность IT-специалистов на рынке труда (61%). Больше половины (57%) опрошенных пользовательниц привлекает возможность айтишников работать из любой точки мира, а каждую десятую — что они много путешествуют. 54% респонденток уверены, что IT-специалисты получают зарплату выше среднего, и для каждой четвёртой опрошенной важно, чтобы в отношениях мужчина мог финансово обеспечивать пару.

Также девушки отметили эрудированность айтишников: 35% привлекает то, что такие парни дружат с техникой и могут помогать в этих вопросах, а 34% — их ум и умение решать сложные задачи. При этом у 10% россиянок уже есть подруги, которые вышли замуж за IT-специалиста. Знакомым девушки обычно завидуют, ведь такие пары "хорошо живут и регулярно посещают разные страны". Лишь небольшой процент (6%) мечтает об отношениях с айтишником, потому что они верные и не будут изменять.

В числе отличительных черт характера работников сферы информационных технологий дамы называют замкнутость (40%), домоседство (25%), постоянное саморазвитие (20%) и хорошее чувство юмора (около 10%). Треть опрошенных девушек считают айтишников романтичными, хотя некоторые переживают, что с ними сложно общаться, если не разбираешься в технологиях.

Негативные стереотипы об айтишниках среди девушек. Инфографика © Skillfactory, Mamba

Есть у россиянок и некоторые предубеждения в отношении айтишников. Так, больше трети опрошенных (37%) считают, что они слишком много сидят за компьютером. Каждая пятая назвала их занудами или гиками. 18% респонденток уверены, что айтишники плохо одеваются, 17% — что они не умеют общаться с девушками, 12% — что слишком долго играют в компьютерные игры, 9% — что слишком долго живут с родителями. Тем не менее высокие зарплаты, возможность работать удалённо и гибкий график делают IT-специалистов завидными женихами.