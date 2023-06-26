Стало известно, насколько в России за год вырос спрос на айтишников
"Авито. Работа": Число вакансий в российском IT-секторе за год выросло на 166%
Число вакансий на российском IT-рынке за год выросло более чем в 2,5 раза (на 166%). Максимальный спрос отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Данные представлены сервисом "Авито. Работа".
"В июне 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года количество вакансий в отрасли увеличилось на 166%. Спрос на аналитиков в июне 2023 года увеличился вдвое (+108%) по сравнению с прошлым годом. В том числе появилось больше вакансий для аналитиков с частичной занятостью", — сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу "Авито".
Ещё на 88% увеличилось число вакансий для специалистов технической поддержки. Спрос на SMM-специалистов вырос на 87%, а SEO-специалистов — на 84%.
Размер зарплатных предложений для аналитиков за этот период увеличился на 23% — сейчас средний оклад по стране для специалистов в этой сфере составляет 46 775 рублей, а пиковые значения достигают 300 тыс. рублей и более. Также за год кандидаты стали чаще (+31%) откликаться на вакансию аналитика. Наиболее популярными направлениями в этой области стали бизнес- и маркетинговая аналитика.
Ранее аналитики портала TAdviser предсказали российскому IT-рынку рост компаний-разработчиков на 5–15% по итогам года. Это обусловлено набирающим обороты импортозамещением во всех отраслях.
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