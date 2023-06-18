Российскому IT-рынку предсказали рост на 5-15% уже в этом году

По итогам 2023 года российский IT-рынок может вырасти на 5–15%. Такие данные приводит газета "Известия", ссылаясь на центр TAdviser. После ухода некоторых западных компаний нишу успешно заняли разработчики из России и теперь спрос на отечественные решения только увеличивается.

Газета напомнила, что российский IT-рынок в прошлом году незначительно сократился, но затем ушедшие западные компании заменили российские айтишники. Как заявили в Минцифры, после этого значительно увеличился спрос на тиражное российское ПО, а также на услуги заказной разработки и поддержки со стороны отечественных IТ-компаний. Положительная динамика ожидается и в этом году: ряд экспертных аналитиков ожидает рост на российском IT-рынке на 5–15%.

"На 2023 год мы прогнозируем дальнейший серьёзный рост компаний-разработчиков в связи с набирающим обороты импортозамещением во всех отраслях. Системные интеграторы и дистрибьюторы, сумевшие перестроить партнёрские отношения, логистику, маркетинг и бизнес-модели, также должны будут показывать позитивную динамику", — убеждён руководитель TAdviser Александр Левашов.

В целом объём рынка будет зависеть от мировой экономической ситуации, но отечественные разработчики в проигрыше не будут. Заместитель генерального директора компании "Гарда Технологии" Рустэм Хайретдинов сообщил, что большинство отдельных российских IT-производителей прогнозируют рост от 30 до 100% и более уже в этом году.