Мишустин призвал IT-специалистов возвращаться в Россию, потому что дома лучше

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал отечественных IT-специалистов возвращаться в Россию. Глава кабмина особо подчеркнул, что дома лучше.

Подводя итоги пленарного заседания форума "Цифровая независимость промышленной России", Мишустин отметил, что принятые меры позволят иметь в стране больше качественных цифровых решений. При этом важно помнить, что за любым программным продуктом стоят конкретные люди — программисты, разработчики, которые его создают, добавил глава правительства. По словам Мишустина, принятый комплекс мер поддержки IT-отрасли позволил сохранить основной состав специалистов, даёт возможность реализовываться в этой сфере, открывать собственное дело, заниматься творчеством. Премьер добавил, что развиваться в данной отрасли можно в привычной среде и на родном языке.

"А тем, кто ещё не принял решение о возвращении на родину, процитирую нашего президента: "Там тоже хорошо, но дома лучше", — заключил Мишустин.