Регион

Уведомления отключены

1 июня, 14:10

Мишустин призвал IT-специалистов возвращаться в Россию, потому что дома лучше

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал отечественных IT-специалистов возвращаться в Россию. Глава кабмина особо подчеркнул, что дома лучше.

Подводя итоги пленарного заседания форума "Цифровая независимость промышленной России", Мишустин отметил, что принятые меры позволят иметь в стране больше качественных цифровых решений. При этом важно помнить, что за любым программным продуктом стоят конкретные люди — программисты, разработчики, которые его создают, добавил глава правительства. По словам Мишустина, принятый комплекс мер поддержки IT-отрасли позволил сохранить основной состав специалистов, даёт возможность реализовываться в этой сфере, открывать собственное дело, заниматься творчеством. Премьер добавил, что развиваться в данной отрасли можно в привычной среде и на родном языке.

Минцифры предлагает упростить правила выдачи льготной ипотеки IT-специалистам

Минцифры предлагает упростить правила выдачи льготной ипотеки IT-специалистам

"А тем, кто ещё не принял решение о возвращении на родину, процитирую нашего президента: "Там тоже хорошо, но дома лучше", — заключил Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Истре планируют открыть уникальный лицей для будущих айтишников и инженеров. Уже в этом году 1 сентября образовательное учреждение начнёт работу.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Наука и Технологии
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров