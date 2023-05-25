В Истре на год раньше откроют уникальный лицей для айтишников и инженеров

В Истре планируют открыть уникальный лицей для будущих айтишников и инженеров на год раньше, чем было запланировано изначально. Уже в этом году 1 сентября образовательное учреждение начнёт работу, передаёт телеканал "360".

Сообщается, что это будет образовательный кластер, в который войдут школа, детсад, кампусы для проживания и даже стадион с трибунами и подогревом поля. В лицее будет действовать билингвальная система: учить будут на русском и английском языке. Также есть запрос на китайский. Основной упор будет сделан на изучении передовых IT-технологий.

"Сегодня огромный спрос на технологические профессии — они очень востребованы. И здесь, в Истре, мы 1 сентября открываем технолицей имени Долгих. Он будет оснащён всем необходимым для того, чтобы дать качественное образование и воспитание нашим детям", — заявил губернатор области Андрей Воробьёв.

Готовность лицея оценивается более чем на 70%. В скором времени будет открыта современная школа на 960 мест, детсад для 320 детей, детские и спортплощадки. Набор детей открыт уже сейчас. На обучение планируют взять одарённых детей со всей страны, а поступление проходит на конкурсной основе.

С 14 мая было подано более 2,2 тысячи заявок на обучение. По словам директора Екатерины Сизинцевой, в зависимости от возрастной группы (от двух лет до 11 класса) детям при поступлении приходится проходить разные испытания: от психолого-педагогического собеседования до тестовых заданий по математике, русскому и английскому языку. Также призёры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников могут рассчитывать на получение стипендий.

Добраться до лицея будет довольно просто, ведь в скором будущем к нему продолжат две дороги. Со стороны улицы Ленина появятся две кольцевые развязки и будут обустроены три парковки для 1,2 тысячи авто. Для пешеходов и велосипедистов сделают отдельные дорожки от улицы Ленина до технолицея. В планах — строительство дороги от федеральной трассы М9 "Балтия", трёх мостов через реку Беляну, а также реконструкция развязки на пересечении с Новорижским шоссе.