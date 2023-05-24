Воробьёв назвал знаковым событием Форум по международной безопасности

В Московской области впервые проходит Форум по вопросам международной безопасности, в котором принимают участие представители более 100 стран. Губернатор региона Андрей Воробьёв назвал это знаковым событием, пишет телеканал "360".

Основными вопросами повестки стали темы безопасности человека и государства. Глава региона отметил, что сейчас, во время большого количества вызовов, особенно важны коммуникация и обсуждение проблем.

"Самое главное — выход из различных ситуаций, обеспечивающих безопасность человека и государства. Это базовая потребность, которая всем крайне важна для развития экономики и всего, что связано с качеством жизни", — отметил Андрей Воробьёв.

Он также добавил, что на базе форума обсуждается "всё самое умное и актуальное, связанное с технологиями". Губернатор пожелал успешного проведения конференции и полезных связей.