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23 мая, 00:57

В школах Подмосковья внедрят уникальную цифровую систему

Собянин и Воробьёв договорились о внедрении системы "Моя школа" в Подмосковье

<p>Андрей Воробьёв, Сергей Собянин, Сергей Кравцов и Максут Шадаев. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mos_sobyanin/5139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэр Москвы Сергей Собянин</a></p>

Андрей Воробьёв, Сергей Собянин, Сергей Кравцов и Максут Шадаев. Обложка © t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

В Московской области педагоги, школьники и их родители с нового учебного года получат единый доступ к электронной библиотеке и интерактивным сервисам. Это станет возможным благодаря внедрению цифровой системы "Моя школа", сообщает телеканал "360".

О реализации образовательного проекта договорились губернатор региона Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующее соглашение они подписали 22 мая в присутствии министра просвещения Сергея Кравцова и министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.

Предполагается, что система "Моя школа" выведет обучение на новый уровень, позволит эффективнее выявлять таланты школьников и повышать профессиональные навыки педагогов. Она даст доступ к цифровой библиотеке, онлайн-дневнику, портфолио учеников и многим другим современным ресурсам.

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Повсеместно внедрить систему, которая уже тестируется в 60 образовательных учреждениях региона, Подмосковью поможет Правительство Москвы. Оно обеспечит техническую поддержку.

Ещё одним шагом на пути развития российского школьного образования станет материальная поддержка лучших педагогов. С 2023 года победители конкурса "Учитель года России" будут получать по одному миллиону рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания.

Ольга Платонова
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