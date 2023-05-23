В школах Подмосковья внедрят уникальную цифровую систему

В Московской области педагоги, школьники и их родители с нового учебного года получат единый доступ к электронной библиотеке и интерактивным сервисам. Это станет возможным благодаря внедрению цифровой системы "Моя школа", сообщает телеканал "360".

О реализации образовательного проекта договорились губернатор региона Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующее соглашение они подписали 22 мая в присутствии министра просвещения Сергея Кравцова и министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.

Предполагается, что система "Моя школа" выведет обучение на новый уровень, позволит эффективнее выявлять таланты школьников и повышать профессиональные навыки педагогов. Она даст доступ к цифровой библиотеке, онлайн-дневнику, портфолио учеников и многим другим современным ресурсам.

Повсеместно внедрить систему, которая уже тестируется в 60 образовательных учреждениях региона, Подмосковью поможет Правительство Москвы. Оно обеспечит техническую поддержку.