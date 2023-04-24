Мишустин: "Учителям года России" будут выплачивать по одному миллиону рублей

С 2023 года победители конкурса "Учитель года России" будут получать по одному миллиону рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания.

"По одному миллиону рублей будут получать победители конкурса "Учитель года России" и по 500 тысяч — призёры", — сказал он.

Также по 200 тысяч рублей будут получать участники, которые победили в других подобных состязаниях, проводимых Минпросвещения.