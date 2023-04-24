Мишустин: "Учителям года России" будут выплачивать по одному миллиону рублей
С 2023 года победители конкурса "Учитель года России" будут получать по одному миллиону рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания.
"По одному миллиону рублей будут получать победители конкурса "Учитель года России" и по 500 тысяч — призёры", — сказал он.
Также по 200 тысяч рублей будут получать участники, которые победили в других подобных состязаниях, проводимых Минпросвещения.
Напомним, в начале года Министерство просвещения выступило с предложением выплачивать по одному миллиону рублей "Учителям года России". Приз в 200 тысяч рублей решили установить для победителей конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям".
ТАСС / Александр Рюмин