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24 апреля, 08:39

Мишустин: "Учителям года России" будут выплачивать по одному миллиону рублей

С 2023 года победители конкурса "Учитель года России" будут получать по одному миллиону рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания.

"По одному миллиону рублей будут получать победители конкурса "Учитель года России" и по 500 тысяч — призёры", — сказал он.

Также по 200 тысяч рублей будут получать участники, которые победили в других подобных состязаниях, проводимых Минпросвещения.

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Напомним, в начале года Министерство просвещения выступило с предложением выплачивать по одному миллиону рублей "Учителям года России". Приз в 200 тысяч рублей решили установить для победителей конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям".

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Светлана Оперук
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