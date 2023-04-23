Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест для будущих врачей и инженеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения об увеличении числа бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и самым востребованным медицинским специальностям. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Минобрнауки, Минфин и Минпромторг до 1 июня должны подготовить предложения по реализации мероприятий, направленных на повышение привлекательности вузовских образовательных программ по инженерно-техническим специальностям, а также по увеличению контрольных цифр приёма на бюджетное обучение по таким программам", — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер поручил Минобрнауки, Минздраву и Минпросвещению совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах, в том числе на основании договоров о целевом обучении. Эти же ведомства должны разработать дополнительные меры, направленные на безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускников медвузов, а также на выполнение условий договоров самими целевиками. Доклад с результатами нужно представить в правительство к 1 октября.