Голикова заявила о рекордно низкой безработице

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в апреле текущего года уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 3,3% по методологии Международной организации труда.

"Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тысячи человек, что на 41 тысячу меньше, чем в начале года", — цитирует Голикову RT.

Эту информацию вице-премьер озвучила на заседании межведомственной рабочей группы, которая занимается реагированием на ситуацию на рынке труда. Голикова отметила, что портал "Работа России" предлагает более 1,8 миллиона вакансий.