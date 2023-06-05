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5 июня, 13:02

Голикова заявила о рекордно низкой безработице

Голикова: В апреле уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в апреле текущего года уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 3,3% по методологии Международной организации труда.

"Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тысячи человек, что на 41 тысячу меньше, чем в начале года", — цитирует Голикову RT.

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Эту информацию вице-премьер озвучила на заседании межведомственной рабочей группы, которая занимается реагированием на ситуацию на рынке труда. Голикова отметила, что портал "Работа России" предлагает более 1,8 миллиона вакансий.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в России будет создан реестр нуждающихся граждан. Его работу планируют запустить с начала 2024 года.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Илья Суриков
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