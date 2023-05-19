В России нуждающихся внесут в специальный реестр

В России будет создан реестр нуждающихся граждан. Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, его работу планируют запустить с начала 2024-го.

"Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, — это реестр нуждающихся граждан", — сказала она в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда РФ.

Голикова назвала создание реестра сложной задачей. Сроки по реализации этого проекта ранее уже переносились. Это было сделано в связи с необходимостью создать другие институты для того, чтобы реестр был запущен.