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17 мая, 12:07

Мишустин: Зарплаты россиян за год выросли на 13%

Зарплаты россиян в номинальном выражении за год выросли на 13%. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном — 3%, а в номинальном — примерно 13%. Это [за] год", — ответил глава правительства.

Об улучшении ситуации с ростом доходов населения в РФ доложил и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Да, по всем параметрам и по росту доходов населения мы находимся чуть лучше тех оценок, которые я докладывал. И кредитование растёт по марту на 19%, на 24% — кредиты организациям, жилищный сектор", сказал министр в ходе совещания.

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А ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние пять лет рост реальных зарплат в России превысил 22%. А в этом году данный показатель должен вырасти ещё на два-три процента, рассказал президент РФ Владимир Путин.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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