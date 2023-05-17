Мишустин: Зарплаты россиян за год выросли на 13%
Зарплаты россиян в номинальном выражении за год выросли на 13%. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном — 3%, а в номинальном — примерно 13%. Это [за] год", — ответил глава правительства.
Об улучшении ситуации с ростом доходов населения в РФ доложил и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Да, по всем параметрам и по росту доходов населения мы находимся чуть лучше тех оценок, которые я докладывал. И кредитование растёт по марту на 19%, на 24% — кредиты организациям, жилищный сектор", — сказал министр в ходе совещания.
А ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние пять лет рост реальных зарплат в России превысил 22%. А в этом году данный показатель должен вырасти ещё на два-три процента, рассказал президент РФ Владимир Путин.