Мишустин: Зарплаты россиян за год выросли на 13%

Зарплаты россиян в номинальном выражении за год выросли на 13%. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном — 3%, а в номинальном — примерно 13%. Это [за] год", — ответил глава правительства.

Об улучшении ситуации с ростом доходов населения в РФ доложил и глава Минэкономразвития Максим Решетников.