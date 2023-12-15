В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2024 года
Мишустин: Правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса
Правительство России продлило до конца 2024 года действие моратория на проверки бизнеса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Исключением являются объекты чрезвычайно высокой и высокой категории риска.
"Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом", — добавил он.
Глава кабмина отметил, что бизнес смог направить больше ресурсов на текущие задачи, расширение проектов и освоение новых рынков.
Напомним, в соответствии с мораторием, проверки в отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска, к которым относятся социальные, промышленные объекты, и отдельных видов деятельности с максимальным или близким уровнем причинения вреда проходят на основании специальных индикаторов. В ноябре президент России Владимир Путин предложил продлить действие моратория на 2024 год.
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