В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2024 года

Правительство России продлило до конца 2024 года действие моратория на проверки бизнеса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Исключением являются объекты чрезвычайно высокой и высокой категории риска.

"Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом", — добавил он.

Глава кабмина отметил, что бизнес смог направить больше ресурсов на текущие задачи, расширение проектов и освоение новых рынков.