Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 14:47

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2024 года

Мишустин: Правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса

Правительство России продлило до конца 2024 года действие моратория на проверки бизнеса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Исключением являются объекты чрезвычайно высокой и высокой категории риска.

"Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом", — добавил он.

Глава кабмина отметил, что бизнес смог направить больше ресурсов на текущие задачи, расширение проектов и освоение новых рынков.

Глава МВД объяснил, когда полиция перестанет "вмешиваться в бизнес"

Глава МВД объяснил, когда полиция перестанет "вмешиваться в бизнес"

Напомним, в соответствии с мораторием, проверки в отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска, к которым относятся социальные, промышленные объекты, и отдельных видов деятельности с максимальным или близким уровнем причинения вреда проходят на основании специальных индикаторов. В ноябре президент России Владимир Путин предложил продлить действие моратория на 2024 год.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Бизнес
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров