Путин предложить продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Напомним, что Правительство РФ продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса. При этом в отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого рисков, к которым относятся социальные, промышленные объекты, и отдельных видов деятельности, имеющих максимальный или близкий уровень причинения вреда, проверки проходят на основании специальных индикаторов. Также разрешено исключать плановые проверки, если им предшествовал профилактический визит контрольного лица.