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22 ноября, 12:18

Путин предложить продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Президент России Владимир Путин поручил продлить действующий мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Соответствующее обращение российский лидер направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Давайте на 2024-й продлим [мораторий]", указал глава Российского государства на совещании с правительством.

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Напомним, что Правительство РФ продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса. При этом в отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого рисков, к которым относятся социальные, промышленные объекты, и отдельных видов деятельности, имеющих максимальный или близкий уровень причинения вреда, проверки проходят на основании специальных индикаторов. Также разрешено исключать плановые проверки, если им предшествовал профилактический визит контрольного лица.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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