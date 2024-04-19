Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин погиб в зоне спецоперации
Корреспондент газеты "Известия" Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / IZ.RU
"Известия" сообщили о гибели военкора газеты Семёна Ерёмина в зоне спецоперации. Причины и детали трагедии не уточняются.
Газета сообщает, что военкор работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.
Ранее стало известно о смерти корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в результате удара ВСУ на Запорожском направлении. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что Максудов погиб смертью отважного героя. Свои соболезнования выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и телеведущая Ольга Скабеева, а также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.