Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин погиб в зоне спецоперации

"Известия" сообщили о гибели военкора газеты Семёна Ерёмина в зоне спецоперации. Причины и детали трагедии не уточняются.

Газета сообщает, что военкор работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.