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19 апреля, 19:42
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Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин погиб в зоне спецоперации

Корреспондент газеты "Известия" Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / IZ.RU

Корреспондент газеты "Известия" Семён Ерёмин. Обложка © Telegram / IZ.RU

"Известия" сообщили о гибели военкора газеты Семёна Ерёмина в зоне спецоперации. Причины и детали трагедии не уточняются.

Газета сообщает, что военкор работал в зоне СВО с февраля 2022 года. Он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.

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Ранее стало известно о смерти корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в результате удара ВСУ на Запорожском направлении. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что Максудов погиб смертью отважного героя. Свои соболезнования выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и телеведущая Ольга Скабеева, а также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Оксана Попова
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