Пушилин: При обстрелах ВСУ в Донецке погиб мирный житель, ещё двое ранены

В Петровском районе Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища №2/16 погиб мужчина 1967 года рождения. Кроме того, пострадала женщина 1970 года рождения, пишет в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. А в Кировском районе столицы региона была ранена женщина 1981 года рождения. Причиной стал боеприпас, сброшенный с украинского БПЛА.

"Пострадавшие получили ранения средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Пушилин.

По его данным, ВСУ совершили за день 13 обстрелов, выпустив 34 боеприпаса. Так, были использованы ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударные беспилотники.