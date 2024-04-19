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19 апреля, 18:42

Пушилин: При обстрелах ВСУ в Донецке погиб мирный житель, ещё двое ранены

В Петровском районе Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища №2/16 погиб мужчина 1967 года рождения. Кроме того, пострадала женщина 1970 года рождения, пишет в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. А в Кировском районе столицы региона была ранена женщина 1981 года рождения. Причиной стал боеприпас, сброшенный с украинского БПЛА.

"Пострадавшие получили ранения средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Пушилин.

По его данным, ВСУ совершили за день 13 обстрелов, выпустив 34 боеприпаса. Так, были использованы ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударные беспилотники.

ВСУ атаковали больницу и станцию переливания крови в ДНР: Много раненых
ВСУ атаковали больницу и станцию переливания крови в ДНР: Много раненых

Ранее две женщины получили ранения в результате обстрела села Ясные Зори в Белгородской области со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, с ранениями различной тяжести их доставили в областную клиническую больницу.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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