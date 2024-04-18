ВСУ атаковали больницу и станцию переливания крови в ДНР: Много раненых

Украинская армия провела намеренный обстрел больницы и станции переливания крови в центре Горловки Донецкой Народной Республики из HIMARS. В результате атаки пострадало девять мирных жителей, сообщает мэр города Иван Приходько.

Последствия обстрела ВСУ в Горловке. Видео © Telegram / Приходько РИК

"Уточнённые данные по пострадавшим. Девять мирных горловчан получили ранения вследствие обстрела центра города со стороны украинских террористов", — написал он в своём телеграм-канале.

Денис Пушилин рассказал, что противник поразил медицинское учреждение и станцию переливания крови в центре города. По его словам, огонь вёлся с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

"Ранены восемь мирных жителей, в том числе ребёнок (ранения лёгкой степени тяжести). По предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать", — сообщил глава Донецкой Народной Республики.