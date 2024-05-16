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16 мая, 08:08

В разрушенном ракетой ВСУ жилом доме в Белгороде вспыхнул пожар

Разрушенный ударом украинской ракеты многоэтажный дом в Белгороде. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Разрушенный ударом украинской ракеты многоэтажный дом в Белгороде. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

В демонтируемом жилом доме, разрушенном 12 мая после удара украинской ракеты по Белгороду, произошёл пожар на восьмом этаже. Огнеборцы тушат возгорание, пишет Mash.

Пожарные борются с возгоранием, возникшем на 8-м этаже жилого дома, разрушенного украинской ракетой. Видео © Telegram / Mash

В настоящее время ведётся разбор подъездов многоэтажного дома на улице Щорса, который оказался разрушен после попадания ракеты "Точка-У". Возгорание произошло во время демонтажа, вокруг многоэтажки выставлено оцепление радиусом до 200 метров.

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Напомним, обрушение целого подъезда жилого дома в Белгороде произошло после ракетной атаки Вооружённых сил Украины 12 мая. Спасатели достали из-под завалов 17 жителей, но, к несчастью, ещё 17 граждан были убиты в результате удара, среди них двое детей и студентка 17 лет.

Юрий Лысенко
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