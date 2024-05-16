В разрушенном ракетой ВСУ жилом доме в Белгороде вспыхнул пожар
Разрушенный ударом украинской ракеты многоэтажный дом в Белгороде. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В демонтируемом жилом доме, разрушенном 12 мая после удара украинской ракеты по Белгороду, произошёл пожар на восьмом этаже. Огнеборцы тушат возгорание, пишет Mash.
Пожарные борются с возгоранием, возникшем на 8-м этаже жилого дома, разрушенного украинской ракетой. Видео © Telegram / Mash
В настоящее время ведётся разбор подъездов многоэтажного дома на улице Щорса, который оказался разрушен после попадания ракеты "Точка-У". Возгорание произошло во время демонтажа, вокруг многоэтажки выставлено оцепление радиусом до 200 метров.