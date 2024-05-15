"Опустился до войны с домами": В МИД РФ заявили об окончательной утрате Киевом человечности
Захарова: Теракт в Белгороде говорит об окончательной потере Киевом человечности
Последствия обрушения дома в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ 12 мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Теракт в Белгороде, в результате которого обрушилась часть жилого дома и погибли мирные жители, говорит об окончательной утрате человечности киевским режимом. Такое заявление в среду, 15 мая, в ходе брифинга сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями", — отметила она.
Как сообщал Life.ru, 12 мая в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома по улице Щорса в Белгороде. Из-под завалов удалось спасти 17 человек, при этом 17 мирных граждан погибли. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка.