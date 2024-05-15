"Опустился до войны с домами": В МИД РФ заявили об окончательной утрате Киевом человечности

Теракт в Белгороде, в результате которого обрушилась часть жилого дома и погибли мирные жители, говорит об окончательной утрате человечности киевским режимом. Такое заявление в среду, 15 мая, в ходе брифинга сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.