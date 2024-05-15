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Удар по Белгороду 12 мая
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15 мая, 10:55

"Опустился до войны с домами": В МИД РФ заявили об окончательной утрате Киевом человечности

Захарова: Теракт в Белгороде говорит об окончательной потере Киевом человечности

Последствия обрушения дома в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ 12 мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Последствия обрушения дома в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ 12 мая. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Теракт в Белгороде, в результате которого обрушилась часть жилого дома и погибли мирные жители, говорит об окончательной утрате человечности киевским режимом. Такое заявление в среду, 15 мая, в ходе брифинга сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями", — отметила она.

Как сообщал Life.ru, 12 мая в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома по улице Щорса в Белгороде. Из-под завалов удалось спасти 17 человек, при этом 17 мирных граждан погибли. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка.

Сирены ракетной опасности запущены на всей территории Белгородской области
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Никита Осипов
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