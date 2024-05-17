В Севастополе отразили массированную атаку воздушных и морских дронов ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки украинских дронов на город. Ответным огнём уничтожены десятки воздушных беспилотников и более пяти безэкипажных катеров.
"Пострадавших нет. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения", — написал чиновник, призвав севастопольцев не подходить к обломкам дронов.
Свыше десяти БПЛА ранним утром 17 мая было сбито и над Новороссийском. А вот Белгороду повезло меньше: на этом направлении противник задействовал дроны-камикадзе, ударив по гражданским.
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