В Севастополе отразили массированную атаку воздушных и морских дронов ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки украинских дронов на город. Ответным огнём уничтожены десятки воздушных беспилотников и более пяти безэкипажных катеров.

"Пострадавших нет. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения", — написал чиновник, призвав севастопольцев не подходить к обломкам дронов.