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Регион
17 мая, 01:52

В Севастополе отразили массированную атаку воздушных и морских дронов ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки украинских дронов на город. Ответным огнём уничтожены десятки воздушных беспилотников и более пяти безэкипажных катеров.

"Пострадавших нет. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове. Специалисты приступают к восстановлению энергоснабжения", — написал чиновник, призвав севастопольцев не подходить к обломкам дронов.

Обломки сбитых дронов упали на подстанцию, оставив без света часть Севастополя
Обломки сбитых дронов упали на подстанцию, оставив без света часть Севастополя

Свыше десяти БПЛА ранним утром 17 мая было сбито и над Новороссийском. А вот Белгороду повезло меньше: на этом направлении противник задействовал дроны-камикадзе, ударив по гражданским.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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