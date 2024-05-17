Жительница брянского села Зёрново погибла во время атаки ВСУ
Жительница села Зёрново Брянской области погибла во время обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что террористы целенаправленно атаковали мирных жителей.
"К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана материальная помощь", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что средства ПВО сбили беспилотник над Почепским районом Брянской области. В результате атаки, к счастью, никто не пострадал. А за минувшую ночь над российскими регионами было поражено свыше сотни вражеских дронов. Противник при помощи БПЛА пытался ударить по объектам, расположенным в Крыму, Краснодарском крае, а также в Белгородской и Курской областях.
ТАСС / Александр Река