Жительница брянского села Зёрново погибла во время атаки ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что средства ПВО сбили беспилотник над Почепским районом Брянской области. В результате атаки, к счастью, никто не пострадал. А за минувшую ночь над российскими регионами было поражено свыше сотни вражеских дронов. Противник при помощи БПЛА пытался ударить по объектам, расположенным в Крыму, Краснодарском крае, а также в Белгородской и Курской областях.