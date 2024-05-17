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Регион
17 мая, 17:52

Силы ПВО поразили ракету "Точка-У" под Белгородом и дрон ВСУ под Брянском

ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать объекты, расположенные на территории нашей страны. Как уточнили в Минобороны, противник хотел ударить по Белгородской и Брянской областям с помощью ОТР и беспилотника.

"Около 19:40 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты "Точка-У" и БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал о том, что более сотни вражеских дронов было сбито за ночь над четырьмя регионами России. Самые массированные атаки были направлены на Крым, где сбит и перехвачен 51 дрон, и на Краснодарский край, где поражены 44 БПЛА. Также были задействованы морская авиация и патрульные катера Черноморского флота, уничтожившие шесть безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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