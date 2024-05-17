"Мечтают устроить ад на земле": В ГД объяснили смысл ночных атак дронов ВСУ по регионам России

С каждой новой попыткой дестабилизировать ситуацию в России киевский режим действует всё отчаяннее. Понимая, что на поле боя шансов нет, они пытаются продемонстрировать несуществующую мощь, ударяя по российским регионам. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru депутат Госдумы Амир Хамитов, подчеркнув, что кроме этих попыток, им ничего не остаётся, а наши ПВО уничтожают все беспилотные аппараты противника.

"Можно не сомневаться, что ответные действия будут не менее жёсткими. Киевский режим вместе со своими западными кураторами давно уже сбросил все дипломатические маски. Эти террористы мечтают устроить ад на земле. Их подлость и жестокость безграничны", — сказал парламентарий.

По его словам, сегодня Россия противостоит абсолютному злу, которое спустя много десятилетий снова подняло голову. Нет никаких сомнений, что победа снова будет за нами. Но такие варварские действия обязательно нужно фиксировать для будущего международного трибунала.