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Регион
17 мая, 18:58

ПВО сбила 14 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) Российской армии сбила четырнадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 20:05 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении военного ведомства.

Жительница брянского села Зёрново погибла во время атаки ВСУ
Жительница брянского села Зёрново погибла во время атаки ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района дронами-камикадзе. В результате обстрела погиб один человек. Ещё один мирный житель получил ранения. А до этого в регионе силы ПВО поразили ракету "Точка-У" под Белгородом и дрон ВСУ под Брянском.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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