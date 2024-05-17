ПВО сбила 14 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью
Система противовоздушной обороны (ПВО) Российской армии сбила четырнадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 20:05 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района дронами-камикадзе. В результате обстрела погиб один человек. Ещё один мирный житель получил ранения. А до этого в регионе силы ПВО поразили ракету "Точка-У" под Белгородом и дрон ВСУ под Брянском.
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