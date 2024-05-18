Российские средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать российские объекты, расположенные на территории Белгородской области, при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 15:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Ещё один беспилотник системы ПВО сбили над Белгородчиной накануне. Также вчера вечером ВСУ пытались атаковать Белгород, задействовав РСЗО RM-70 Vampire. Большинство реактивных снарядов были уничтожены в небе. Пострадало два человека, они госпитализированы с осколочными ранениями.
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