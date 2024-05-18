Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 21:14

Системы ПВО сбили над Белгородчиной украинский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен в небе над Белгородской областью. О пресечении очередной попытки ВСУ совершить теракт на территории России сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дрон был обнаружен около 23:00. В это же время на территории региона заработала сирена ракетной опасности. Как только БПЛА был ликвидирован, губернатор области Вячеслав Гладков объявил об отмене сигнала.

Силы ПВО поразили ракету "Точка-У" под Белгородом и дрон ВСУ под Брянском
Силы ПВО поразили ракету "Точка-У" под Белгородом и дрон ВСУ под Брянском

Прошлую попытку обстрелять Белгород ВСУ предприняли около четырёх часов назад, задействовав РСЗО RM-70 Vampire. Большинство реактивных снарядов были уничтожены в небе. Пострадали два человека, они госпитализированы с осколочными ранениями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров