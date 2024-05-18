Системы ПВО сбили над Белгородчиной украинский беспилотник
Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен в небе над Белгородской областью. О пресечении очередной попытки ВСУ совершить теракт на территории России сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, дрон был обнаружен около 23:00. В это же время на территории региона заработала сирена ракетной опасности. Как только БПЛА был ликвидирован, губернатор области Вячеслав Гладков объявил об отмене сигнала.
Прошлую попытку обстрелять Белгород ВСУ предприняли около четырёх часов назад, задействовав РСЗО RM-70 Vampire. Большинство реактивных снарядов были уничтожены в небе. Пострадали два человека, они госпитализированы с осколочными ранениями.
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