Системы ПВО сбили над Белгородчиной украинский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен в небе над Белгородской областью. О пресечении очередной попытки ВСУ совершить теракт на территории России сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дрон был обнаружен около 23:00. В это же время на территории региона заработала сирена ракетной опасности. Как только БПЛА был ликвидирован, губернатор области Вячеслав Гладков объявил об отмене сигнала.