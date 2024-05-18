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Регион
18 мая, 12:07

Украинские военные сбросили на Белгородскую область четыре авиабомбы Hammer

ПВО уничтожила четыре бомбы Hammer и две ракеты Harm над Белгородской областью

Украинские военные попытались ударить по территории России с помощью французских управляемых авиабомб и американских противорадиолокационных ракет. Над Белгородской областью сбито шесть снарядов Hammer и Harm, сообщили в Минобороны РФ.

"C 12:20 до 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет Harm производства США по объектам на территории РФ. Четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.

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Ранее Украина попросила у США позволить её войскам использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Такой сигнал Банковая посылает из-за катастрофической ситуации для ВСУ в Харьковской области. Непонятно, каким образом Киеву поможет победить убийство мирных жителей в России, но Зеленский уверен в своей правоте. В Совфеде объяснили, что ВСУ просят США разрешить атаковать Россию их оружием от безысходности.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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