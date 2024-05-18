Украинские военные сбросили на Белгородскую область четыре авиабомбы Hammer

Украинские военные попытались ударить по территории России с помощью французских управляемых авиабомб и американских противорадиолокационных ракет. Над Белгородской областью сбито шесть снарядов Hammer и Harm, сообщили в Минобороны РФ.

"C 12:20 до 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет Harm производства США по объектам на территории РФ. Четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.