Зеленский назвал подарок НАТО, ставший "самым большим преимуществом" Армии России AFP: Зеленский счёл преимуществом РФ запрет атаковать её территории оружием НАТО 18 мая, 07:50 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что страны Запада запрещают ему обстреливать российские территории поставляемым оружием. По его словам, это даёт огромное преимущество Москве по ведению боевых действий. Об этом глава киевского режима сказал в интервью AFP.

"Они могут обстреливать нашу территорию из любого оружия со своей территории. Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать с их системами, которые находятся на территории России, с помощью западного оружия", — пояснил он.

Зеленский уверен, что США и Европа не хотят победы России, но в тоже время затянувшийся украинский конфликт начинает набивать оскомину, поэтому западные лидеры готовы согласиться на перемирие, даже если условия будут не очень выгодны Киеву. Сам Зеленский заверил, что будет требовать только "справедливого мира".

Сейчас, по словам украинского политика, ВСУ критически не хватает систем противовоздушной обороны, на вооружении осталась лишь четверть от общего объёма комплексов. Также Киеву требуется около 130 истребителей, чтобы достичь паритета с российскими силами в воздухе, добавил Зеленский. И, наконец, он признал, что численность солдат в рядах ВСУ упала до минимального уровня, поэтому невозможно проводить ротации и не из кого формировать резервы.

Авторы Татьяна Миссуми